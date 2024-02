Jokić trenirao u majici posvećenoj Milojeviću (FOTO)

As Denvera Nikola Jokić odradio je trening u četvrtak u majici posvećenoj nedavno preminulom srpskom treneru Dejanu Milojeviću!

U pitanju je majica na kojoj piše "brate", a koju su nedugo poslije smrti nosili skoro svi srpski košarkaši u NBA ligi. Kao i Luka Dončić i ekipa Golden Stejta u kojoj je Milojević bio pomoćni trener.

Podsjetimo, Milojević je preminuo 17. januara u Solt Lejk Sitiju od posljedica srčanog udara uoči NBA utakmice između Jute i Golden Stejta. Komemoracija povodom njegove smrti biće održana u subotu, dok je sahrana u ponedjeljak 12. februara u 13.30 na Novom bežanijskom groblju.

A kada je u pitanju Denver, Jokića i ekipu u noći između četvrtka i petka očekuje gostovannje Los Anđeles Lejkersima.

Nikola Jokić in his Brate shirt at Nuggets practice today pic.twitter.com/I6VqfAcZtP