Jokić u elitnom društvu legendi NBA lige

Sjajni srpski košarkaš Nikola Jokić može se pohvaliti da se nalazi u elitnom društvu legendi NBA lige. Kada se dođe do toga ko ima najviše tripl-dablova u istoriji NBA plej-ofa LeBron Džejmes i Jokić se polako ali sigurno penju na listi.

Zvijezda Nagetsa nastavlja upisivati svoje ime u knjige istorije NBA lige.

Dvostruki MVP bio je veličanstven u petoj ključnoj utakmici protiv Sansa, postigavši tripl-dabl učinak od 29 poena, 13 skokova i 12 asistencija i doveo je Denver do vođstva u seriji 3-2.

Zabilježivši svoj 10. tripl-dabl u plej-ofu u karijeri, Jokić je nadmašio velikog Vilta Čemberlejna (9) za najviše tripl-dablova u istoriji NBA doigravanja za centra, popevši se među pet najboljih svih vremena.

Nakon pobjede ekipa "Inside the NBA" upoznala je Jokića s podvigom, koji se šaljivo našalio sa Šekom O'Nilom gdje se nalazi na toj listi.

"Gdje je Šek na toj listi? Je li Šek na tom spisku?" našalio se Jokić.

"Where is Shaq in that list? Is Shaq in that list?" The Joker came for Shaq after passing Wilt for the most Playoff triple-doubles by a center pic.twitter.com/lc0fCeGLFG