Jokić u opuštenom izdanju zaigrao basket (VIDEO)

Po završetku sezone, Nikola Jokić nije čekao puno da se vrati u Srbiju i svoj Sombor.

Pored ljubavi prema konjima, Jokić je svoje slobodno vrijeme odlučio da provede i na košarkaškom terenu, ali ne igranjem košarke, nego basketa.

Naime, u videu koji kruži društvenim mrežama Jokić na jednom od terena u svom rodnom gradu igra 3x3. Nije to onaj Nikola kao sa ’’velike’’ košarke, koji je fokusiran i koji vrlo rijetko promaši šut ka košu.

Ovdje je više riječ o jednoj opuštenoj varijanti na lokalnom terenu, tako da je bilo i promašenih šuteva pa čak i grešaka u vođenju lopte.

Jokic playing 3x3 in his hometown. Video recorded by Dragan Toxi Filipović #3x3 #Sombor #Serbia #NBA pic.twitter.com/gzT0yznsE5