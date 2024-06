Jokić u rodnom kraju zaigrao basket (VIDEO)

​Nikola Jokić i dalje uživa na odmoru nakon naporne NBA sezone, a napustio je BiH te se vratio u svoj rodni kraj - Sombor.

Na društvenim mrežama se pojavio novi zanimljiv snimak Jokića tokom odmora, pošto se može vidjeti kako je MVP regularne sezone najjače lige svijeta zaigrao basket na lokalnom igralištu.

Jokić je igrao basket "tri na tri" s momcima iz Sombora, a okolo je bilo i mnogo djece koja su ga oduševljeno posmatrala, baš kao i njihovi roditelji.

Podsjećamo, Jokić je nedavno potvrdio da će nastupiti za reprezentaciju Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu, a sezonu s Denverom je završio u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije, gdje su Nagetsi eliminisani od Minesota Timbervulvsa.

Tokom sezone je Jokić prosječno ubacivao 26.4 poena, hvatao 12.4 skoka i dijelio 9 asistencija po utakmici, prenosi "Klix".

Jokic playing 3x3 in his hometown. Video recorded by Dragan Toxi Filipović #3x3 #Sombor #Serbia #NBA pic.twitter.com/gzT0yznsE5