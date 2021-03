Jokić u sijenci Karija i Janisa - Lebronov tim pregazio Durentov

Na Ol Star utakmici odigranoj u noći između 7. i 8. marta, slavio je Tim Lebrona Džejmsa nad Timom Kevina Durenta rezultatom 170:150.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je skromnu partiju, nije se isticao ni u jednom momentu i meč završio sa 6 poena, 7 skokova i 5 asistencija, a 4 poena i 5 skokova je imao u prvoj četvrtini.

Jokić, ali i ostali, bili su u sijenci dvojice maestralnih košarkaša – Janisa Adetokumba i Stefa Karija. Vjerovali ili ne, ali Janis je meč završio sa 35 poena i to bez ijednog promašaja iz igre.

Što se tiče Stefa Karija... Čovjek je prvo poluvrijeme završio sa čak tri pogođene trojke sa pola terena, a jednu sa iste pozicije je ubacio i Dejm Lilard.

Tim Lebrona Džejmsa je tokom čitave utakmice bio bolji. Nisu izgubili nijednu četvrtinu, a i pogodili su veliki broj trojki, čak 31.

Kada pogledamo kako je počela utakmica, Kajri Irving je jako brzo ubacio 11 poena, ali nije to bilo dovoljno za nešto specijalno, pošto je Janis Adetokumbo takođe brzo postao dvocifren.

Nikola Jokić je u tom periodu imao 4 poena i 5 skokova, ali su Janis i Kari ipak bili u glavnoj ulozi, jer ništa nisu mogli da promaše, Janis je meč završio bez poraza, a Kari svoju prvu trojku s pola terena ubacio za 26:23.

