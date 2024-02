Jokić u središtu svađe legendi Denvera

​Ni kriv ni dužan, ali Nikola Jokć je umiješan u prepucavanje Džordža Karla i Karmela Entonija.

Nekadašnji saradnici u Denveru iz prve decenije 21. vijeka se u posljednje vrijeme često prepucavaju putem društvenih mreža i podkasta.

U suštini, sve započne Melovim gostovanjem gdje se prisjeti neke priče iz vremena provedenog u Koloradu, a zatim Karl da svoju stranu iste te priče na Twitteru.

Tako je bilo nedavno kada je, gostujući u podkastu Dvejna Vejda, objašnjavao kako je trejdovan u Njujork, te da mu to nije bila želja.

Karl je reagovao i istakao da to nije istina, a Entoniju nije dugo trebalo da u javnost iznese novu priču. Ova se ticala Karlovih početaka u Denveru 2005. godine kada je već pred prvi meč protiv Milvokija navodno rekao Karmelu da je precijenjen.

Bio je to duel protiv njegovog bivšeg tima i, prema riječima Entonija, Karl je bio namjeren da im se osveti. Usput mu je poručio, u njihovom prvom razgovoru uopšte, ne samo da je precijenjen, već da njegovu ulogu u timu vidi poput one koje je Detlef Šrempf imao u Sijetlu tokom devedesetih. Timu koji je Karl takođe trenirao sa velikim uspjehom.

Karl je imao komentar i na tu izjavu Entonija i još jednom podvukao da smatra da je Entoni precijenjen i da bi volio da je bio efikasan poput Šrempfa.

Ni tu nije stao, pa je iskoristio i rođendan Nikole Jokića da još jednom "zavarniči" između njega i Entonija.

"Srećan rođendan šampionu, timskom igraču i najboljem košarkašu Denvera koji je nosio broj 15 u njegovoj istoriji", napisao je Karl.

Na sve to, označio je Entonija, koji je nosio isti taj broj, u ovoj objavi, prenosi "b92".

Happy bday to the champ, the ultimate team guy and the greatest player to wear #15 in Denver hoops history. pic.twitter.com/ki5acesu1q