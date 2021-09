Jokić u ulozi komentatora pravio šou

Nikola Jokić je stigao u Denver pred početak nove sezone, a kao i obično u NBA se prije zvaničnog početka takmičenja održavaju događaji za medije, tokom kojih se prave multimedijalni sadržaji za komercijalnu upotrebu, koji se koriste kasnije tokom sezone.

Jokić je kao prošlogodišnji MVP bio posebno u centru pažnje, a tokom jednog intervjua okrenuo se ka platnu na kojem su prikazivane akcije Denvera iz prošle sezone.

Kada je vidio akciju, Jokić se oprobao kao komentator, što je nasmijalo ljubitelje NBA i novinare.

"Uuu, pogodio je... To je Monteee! Lepo do mene, dobar posao. Pogledajte luk. Jeste videli ovo? Stvarno je dobro", komentarisao je Jokić uz pogled ka novinarima.

Jokić se tokom medija dana Denvera oprobao i kao slikar, a njegov klub je objavio fotografiju na svom Twitter nalogu uz opis "umjetnik na terenu i van njega".

(Telegraf.rs)

You’re not going to want to miss this play-by-play by our MVP ⬆️ pic.twitter.com/LgseRPgVin