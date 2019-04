Jokić ubacio 20 poena u pobjedi nad Sparsima

Košarkaši Denvera ubjedljivo su savladali San Antonio Sparse i na najbolji mogući način odreagovali na poraz od Golden Stejta samo dan ranije. Slavili su Nagetsi pred svojim navijačima sa 113:85.

Bili su bolji Nagetsi i u prvoj četvrtini, ali do velike prednosti došli su do poluvremena. Ubacili su 33 poena u drugoj četvrtini, a uspjeli da svedu Sparse na samo 19 pa su do kraja samo nadograđivali tu stečenu prednost.

Nikola Jokić bio je najefikansiji u Denveru i od novog tripl - dabl učinka dijelila ga je samo jedna asistencija. Srpski košarkaš meč je završio sa 20 poena, 11 skokova i devet asistencija uz samo jedan promašaj iz igre i to kada je pokušao da poszigne trojku i jedno promašeno slobodno bacanje.

Monte Moris je pratio Jokića sa 19 poena, Džamal Marej dao je 14 uz 11 asistencija.

Na drugoj strani najbolji je bio Lamarkus Oldridž sa 16 poena, a 11 je dodao Demar Derozan.

(sportklub.rs)