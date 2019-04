Jokićev rekord: Ubacio 43 poena, Sparsi izborili majstoricu

Košarkaši San Antonija izjednačili su na 3-3 u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Zapadne konferencije protiv Denvera. Sparsi su u šestom meču savladali Nagetse sa 120:103.

Bila je to utakmica u kojoj je Nikola Jokić zabilježio rekordna 43 poena, ali ni to nije pomoglo Denveru da se poslije decenije čekanja plasira u polufinale konferencije. Bar ne još.

Odlično je ekipa Grega Popoviča počela meč. Razigran je bio Olridž, pa su Sparsi prvu dionicu završili sa deset poena više.

U nastavku su počeli da pogađaju košarkaši Denvera. Raspoložen je Jokić bio i za koševe i za asistencije, pa su Nagetsi u nastavku preuzeli inicijativu.

Ipak, vrlo loše su posljednju dionicu počeli izabranici Majka Melouna. San Antonio je napravio seriju 6:0, a brzo je ponovo došao do dvocifrene prednosti. Očigledan je bio pad u igru Denvera kad god bi se Jokić našao na klupi, pa na kraju nije bila dovoljna ni fantastična partija srpskog centra.

Jokić je zabilježio rekord karijere u najjačoj ligi svijeta sa 43 poena (19-30 iz igre), a imao je i 12 skokova i devet asistencija. Srbin je ujedno postavio i rekord franšize po broju poena u plej-of utakmici. Džamal Marej je ubacio 16 poena, uz šest asistencija.

San Antonio su do pobede vodili Lamarkus Olridž sa 26 poena i 10 asistencija i Demar Derozan, koji je uz 25 poena imao po sedam skokova i asistencija.

A career-high and franchise playoff record 43 for Nikola now!#MileHighBasketball pic.twitter.com/hHUTmsS76q