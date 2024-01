Jokić ugledao kćerku na tribinama, pa raznježio publiku

Košarkaši Denver Nuggetsa, predvođeni srpskim centrom Nikolom Jokićem, ostvarili su još jednu pobjedu u NBA ligi i to protiv Detroit Pistonsa 131:114. Jokić je bio akter scene koja je razniježila sve nakon utakmice.

Srpski košarkaš je krenuo sa terena, razgovarao je sa kolegom, a onda je u publici ugledao svoju kćerku.

U tom trenutku, momentalno se zaustavio i nasmijao, a onda podigao obje ruke i počeo da maše kćerki.

Denver se nalazi na drugom mjestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 26 pobjeda i 12 poraza, piše nova.rs.

"He's not stopping till daughter sees him" Nikola Jokic makes sure to wave to his family before leaving the court after the #Nuggets' win tonight pic.twitter.com/C0PcruhDhe