Jokić "ukrao" MVP trofej Janisu: Pobijedili smo zbog mene

Možda je imao skroman učinak za 19 minuta provedenih na terenu, ali je srpski centar Nikola Jokić koliko-toliko "ukrao šou" na 70. Ol-star meču NBA lige.

To se posebno odnosi na sam finiš "festivala" kada je uzeo trofej namijenjen MVP igraču od Janisa Adetokumba. Doduše, Grk mu jesam dao kako bi se pozdravio sa saigračima iz tima Lebron Džejms, ali je Srbin samo odšetao.

A poslije meča dao je i jedan šaljiv komentar na temu MVP titule.

"Preskočili su me drugu godinu zaredom. Ne znam šta se dešava, pobijedili smo zbog mene. Što se tiče saradanje sa Janisom, mi imamo tu evropsku konekciju", rekao je Jokić, prenosi "Telegraf.rs".

Inače, Janis je meč završio sa 35 poena, sedam asistencija i tri skoka i bez ijednog promašaja iz igre.

