Jokić ušao u istoriju NBA: Rame uz rame sa Viltom Čejmberlejnom

Nikola Jokić nastavlja da ispisuje stranice NBA istorije!

Srpski košarkaš je u pobjedi Denvera nad San Antonijom (122:119) ostvario treći uzastopni tripl-dabl i tako stao ''rame uz rame'' sa legendarnim Viltom Čejmberlejnom.

Srbin je posle 28 poena, 11 skokova i 11 asistencija protiv Sparsa postao jedini igrač uz Vilta koji je ostvario treći uzastopni tripl-dabl, a da je visok 2.08 ili više.

Doduše, teško da će uspeti da prestigne Čejmberlejna koji je svojevremeno imao šest uzastopnih tripl-dablova.

Nikola Jokic joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history 6'10" or taller to record 3 straight triple-doubles. Chamberlain had six such streaks during his career, including a 9-game stretch during 1967-68.



