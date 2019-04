Jokić vodio Denver do brejka, Filadelfija na 3:1

​Košarkaši Denvera, na krilima Nikole Jokića sa 29 poena, vratili su brejk San Antoniju i pobjedom od 117:103 izjednačili na 2:2 u plej-of seriji Zapadne konferencije NBA lige.

Srpski centar dominirao je u Teksasu, dvije asistencije su mu nedostajale za trip-dabl, pored još 12 skokova koliko je imao za 37 minuta na parketu.

Jokića je pratio Džamal Mari sa 24, a isto koliko je dao i centar Sparsa Lamarkus Oldridž.

Naredni meč igra se u Denveru u utorak.

Veliki preokret u seriji napravila je i Filadelfija i s drugim brejkom u Bruklinu od 112:108 sada vodi sa 3:1.

Džoel Embid sa 31 poenom bio je najefikasniji, Tobajas Heris je imao 24, a Boban Marjanović samo četiri, uz pet skokova, za 11 minuta na terenu.

Kod Bruklina Karis Levert ubacio je 25, a Dianđelo Rasel i Džeret Alen po 21 poen.

Siksersi u srijedu na svom terenu imaju prvu "meč loptu" za polufinale Istočne konferencije.

Takođe na Istoku, Milvoki ima 3:0 nakon brejka u Detroitu od 119:103, kao i Hjuston na Zapadu zbog trijumfa u Juti od 104:101.

