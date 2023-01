Jokić za istoriju uništio Lejkerse (VIDEO)

​Srpski košarkaš Nikola Jokić opet je igrao za istorijske anale i uništio je Los Anđeles Lejkerse. Denver je savladao LA Lejkerse sa 122:109, a Srbin je pogodio svih pet šuteva za 14 poena, dodao 11 skokova, čak 16 asustencija.

Posao je olakšao povrijeđeni Lebron, ali bez obzira na to, teško da bi se suprostavili MVP-iju koji je bio nemilosrdan. Ovo je njegov 11. tripl-dabl u sezoni, ali i 11. pobjeda Nagetsa u nizu u Koloradu. Ostaju na diobi prvog mjesta na Zapadu sa Memfisom. Najbolji strijelac Denvera je bio Marej sa 34 poena, na drugoj strani Vestbruk 25. Sljedeći rival Nagetsa je Feniks, sutra uveče, ako pobjede, izjednačiće rekord iz 2018. kada su dobili 12 utakmica kod kuće u nizu.

Dodajmo i da je Jokić treći igrač u istoriji koji je ostvario više od jednog tripl-dabla bez promašaja! On je i jedini koji je to napravio sa 15+ asistencija u tripl-dablu!

WHAT THE HELL IS THIS JOKIC pic.twitter.com/aWNRj59h51