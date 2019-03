Jokić zaradio dodatnih 430 hiljada dolara

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić dobiće bonus od 431.035 dolara zbog ulaska u plej-of sa ekipom iz Kolorada.

Srpski košarkaš prošlog ljeta potpisao je ugovor vrijedan 148 milion dolara, međutim nije mu sav bio zagarantovan.

Tada je novinar ESPN Zek Lou napisao kako Jokić ima milion evra bonusa ukoliko Nagetsi uđu u plej-of i ukoliko pobijede u prvoj rundi istog.

Za sada je prvi kriterijum ispunio i dobiće bonus od 430 hiljada dolara, dok će dodatnih 500.000 dobiti ako Denver pobijedi u prvoj rundi.

Nagetsi su trijumfom nad Bostonom obezbijedili plasman u plej-of, prvi put još od 2013. godine.

Pored Jokića, bonus očekuje i Pol Milsapa koji će dobiti 150.000 dolara.

Do kraja ligaškog dijela sezone ostalo je još manje od mjesec dana, a Denver će se boriti sa Golden Stejtom za prvom mjesto.

