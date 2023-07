Jokića nisu prepoznali dok je kupovao pivo u BiH, uslijedio sjajan komentar (VIDEO)

​Goraždanima je sinoć veliko iznenađenje priredio Nikola Jokić, najbolji svjetski košarkaš i šampion NBA lige koji se iznenada pojavio u jednom marketu u društvu prijatelja, a ubrzo je na društvenim mrežama podijeljen i video snimak.

Slavni košarkaš na proputovanju kroz Goražde sa prijateljima je svratio u market u goraždanskom naselju Baćci po pivo i sok.

Prodavačica na kasi Dina ga nije prepoznala, ali ga je nasmijala svojim komentarom, pa će Nikola sigurno ovu kupovinu pamtiti po tome.

"Joj sine koliki si ti si samo za košarke", kazala mu je Dina, što je izazvalo opšti smijeh.

U međuvremenu se već saznalo da je u market stigao niko drugi neko Nikola Jokić, a prepoznao ga je radnik koji je radio na viljuškaru.

"Ja sam bio u gradu kad su me nazvali i rekli mi znaš li da nam je u marketu Nikola Jokić. Ovaj radnik me nazvao kaže da su Nikola i prijatelji stali da on prođe sa viljuškarom kako bi uradio posao, a poslije su ušli u market po piće i neke sitnice. Bili su ljubazni i raspoloženi. Ma niko nije mogao da vjeruje, ali dešava se. Dina, radnica na kasi nas je baš sve nasmijala. Mi smo naravno podijelili snimke. Raja je oduševljena susretom, ali žao nam je što nismo imali priliku da malo i popričamo. Nikola, ali i svi drugi su uvijek dobrodošli i u Goražde i kod nas", ispričao je za "Klix" Dino Zorlak, vlasnik marketa.