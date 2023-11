Jokićev citat na zidu škole u Americi (FOTO)

Jedna od poznatijih izjava Nikole Jokića "Asistencija čini dva čoveka srećnima" osvanula je na ulazu u jednu osnovnu školu u Denveru.

Nikola Jokić je najbolji košarkaš NBA lige - dvije godine uzastopno je proglašen za najboljeg igrača takmičenje, da bi prošle sezone predvodio Nagetse do prve titule u istoriji franšize.

Koliko je Jokić cijenjen i poštovan u Denveru, ali i cijelom Koloradu, pokazuje i natpis na jednoj osnovnoj školi u toj američkoj državi.

Na ulazu u školu ispisan je citat jedne od poznatijih Jokićevih izjava: "Asistencija čini dva čovjeka srećnima", prenosi RTS.

Fotografiju natpisa podijelio je Harison Vind, košarkaški novinar koji godinama prati Jokića i Nagetse i dodao komentar: "Ovdje ću slati svoju buduću djecu."

I'll be sending my future kids here. pic.twitter.com/UjUDc0Fs7c