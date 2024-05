Jokićev izraz lica u istorijskom debaklu Denvera (FOTO)

Košarkaši Denver Nagetsa ubjedljivo su poraženi na gostovanju od Minesote 115:70 u šestom meču NBA plej-of serije i tako upisali jedan od najubeljivijih poraza u svojoj istoriji.

Jokić je meč završio sa 22 poena, 9 skokova i 2 asistencije, a sve to nije bilo doovljno da se izbjegne poraz. Naročito, jer aktuelni MVP NBA Lige nije mao nikakvu podršku svojih saigrača.

Koliko je Denver bio inferioran vidi se i po tme što je već na startu četvrte četvrtine trener tima iz Kolorada Majk Meloun zamijenio cijelu prvu postavu jer je zaostatak bi nevjerovatnih -36 poena. Kako je četvrtina odmicala prednost Minesote je rasla i na kraju se zaustavila na -45, a mogla je da bude i mnogo veća.

Jokic ain't happy. Game 7 he's going to rip these frauds apart. pic.twitter.com/aClUAm3Pvh