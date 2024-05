Jokićev mrzitelj se poklonio Srbinu: Ovo je kazna šta on radi ovim ljudima

​Kada te jedan od najvećih mrzitelja javno pohvali, onda valjda znaš da si uradio pravi posao! A Nikola Jokić ga je definitivno odradio protiv Minesote i donio je Denveru vođstvo od 3:2 u seriji polufinala NBA lige.

Srpski košarkaš je meč završio sa 40 poena, 13 asistencija i sedam skokova, što je izazvalo komentar Kendrika Perkinsa - čovjeka koji nikada nije krio koliko ne voli Srbina.

Međutim, ovoga puta i nekadašnji NBA as morao je da mu oda poštovanje.

"Ovo je kazna šta Jokić radi ovim ljudima! Bože, blagoslovi Ameriku!"

Podsjetimo, Perkins ni ove ni propšle sezone nije dao glas Jokiću za najboljeg igrača lige, a imao je i sporne izjave na to što je Jokić bijelac, prenosi "Telegraf".

