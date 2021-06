Jokićev otac otkrio zašto Nikola neće nastupati za Srbiju

Branislav Jokić, otac košarkaša Nikole Jokića, rekao je da postoji nekoliko razloga zbog kojih je centar Denvera odlučio da ovo ljeto ne igra za reprezentaciju.

Najkorisniji košarkaš NBA lige 16. juna saopštio je da ovog ljeta neće biti dio nacionalnog tima, a njegova odluka izazvala je veliku pažnju u javnosti.

"Odbijao sam mnoge novinare koji su me zvali da pitaju... Moj stav je da mi kao porodica ne pričamo, vi ste prvi kojima pričam duže. Ima tri-četiri stvari koje su uticale na njegovu odluku. Klub njemu ne može da zabrani da igra za reprezentaciju, ali isto kaže ako ikako možeš mesec dana da ne uzimaš loptu u ruke, nemoj da ideš u salu, mesec dana se mentalno i fizički oporavi. On bi već sa morao da bude na pripremama i ne bi ispoštovao jedan deo", rekao je Branislav Jokić za TV K1.

"Drugi deo je mentalno stanje, gde je on meni rekao: 'Tata, mene sve živo boli. Jednostavno ne mogu'. Kada u glavi nisi spreman, teško ćeš nešto da pružiš na terenu. Treća velika stvar, najlepša, treba da postane otac. Posle toga treba da se vrati u Ameriku da mu se žena tamo porodi zbog raznih stvari, da ne objašnjavam. Snajka ne sme da leti avion kasnije, znači moraju da idu ranije.... To su sve te stvari. Neka to razume kako hoće. Njegova odluka je takva i mi smo tu da ga podržimo", rekao je Jokićev otac.

Kako kaže, odavno su se navikli na negativne komentare.

"Uvek ima normalnih ljudi i onih kojima sve smeta u državi", zaključio je Jokić.