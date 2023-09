Jokićev saigrač prelazi u UFC?

Džamal Marej iznenadio je sportski svijet svojom hrabrom odlukom da se suoči s opasnostima borilačkog svijeta. Marej je odradio sparing s poznatim UFC borcem Aleksom Volkanovskim.

Ovaj neobičan sportski susret između košarkaša i borca izazvao je veliku pažnju javnosti. Sparing između Mareja i Volkanovskog održan je "na podu," pružajući obojici priliku da pokažu svoje vještine. U prvim minutama borbe viđen je impresivan nastup Džamala Mareja.

Međutim, iskusni UFC borac Aleks Volkanovski uspio je preokrenuti situaciju i dovesti borbu do gušenja, demonstrirajući svoju tehniku i iskustvo, prenose mediji.

Ovaj neobičan susret potaknuo je mnoge obožavatelje sporta da raspravljaju o hrabrosti i odlučnosti Džamala Mareja, koji se odlučio iskušati u jednoj od najzahtjevnijih sportskih disciplina. Video snimak ovog sparinga brzo je postao viralan na društvenim mrežama, izazivajući razne komentare i reakcije. Iako je Džamal Marej pokazao svoju odvažnost u borilačkom okruženju, njegova primarna sportska karijera ostaje u košarci.

eđutim, njegova avantura u svijetu borilačkih vještina zasigurno će ostati zapamćena kao jedan od neobičnih trenutaka u svijetu sporta.

Alex Volkanovski tries to submit NBA player Jamal Murray in 60 seconds or less. #UFC #MMA #BJJ pic.twitter.com/crVyEyrdeF