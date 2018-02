Jokićev spektakl - najbrži tripl-dabl u istoriji NBA

Srpski košarkaš Nikola Jokić pružio je nevjerovatnu partiju u prvom poluvremenu utakmice protiv Milvoki Baksa. On je došao do tripl-dabla za manje od 15 minuta, tačnije 14 minuta i 33 sekunde, što je najbrže vrijeme za koje je neki igrač u istoriji NBA lige došao do tri dvocifrene statističke kolone.

Srpski centar, igrač Denver Nagetsa je za 16 minuta igre u prvom poluvremenu protiv Janisa Adetokumba i drugova postigao 16 poena, a na to je dodao i 11 skokova i 12 asistencija. Momak iz Sombora je u prve dvije četvrtine iz igre pogađao 7-9, 1-1 za tri, 1-1 sa linije slobodnih bacanja, a imao je i jednu ukradenu loptu i dvije blokade.

Prethodni rekord za najbrži tripl-dabl u istoriji NBA lige držao je Džim Taker, koji je 1955. godine u dresu Sirakjuz Nešnelsa došao do istog učinka za 17 minuta.

Delio je asistencije Jokić sa svih strana u svom stilu, a "htjelo" ga je i kada gleda i kada ne gleda ka obruču.

Nikola Jokic put up a triple double against the Bucks... in 16 minutes https://t.co/ADWfuA4ZCH pic.twitter.com/VkBDJgkyRo — Sports Illustrated (@SInow) February 16, 2018

Na kraju utakmica je završena velikom pobjedom Denver Nagetsa rezultatom 134:123, a tim Baksa je vodio samo sa dva poena razlike u dva navrata tokom druge četvrtine.

Što se tiče Nikole Jokića on je svoju istorijsku partiju završio sa ukupno 34 minuta u igri, a 30 poena, 17 asistencija i 15 skokova, za svoj 11 tripl-dabl u karijeri u NBA ligi, koji je sigurno i najvažniji.

Džoker je šutirao 11-14 iz igre, 3-3 za tri poena, 5-5 sa linije penala, imao je četiri ofanzivna skoka i 11 defanzivnih uhvaćenih lopti, jednu ukradenu loptu, dvije blokade, osam izgubljenih lopti, uz pet ličnih grešaka.

Nikola Jokić je postao i prvi igrač sa 30+ poena, 17+ asistencija, 15+ skokova, i 2+ blokade u meču od 1973/74. godine, kada je i počela da se vodi statistika za blokade u ligi.

Nikola Jokic just registered the fastest triple-double in NBA history. pic.twitter.com/mHOr6vUa2b — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) February 16, 2018

U fantastičnoj partiji Denvera, Jokića su pratili Gari Haris sa 28 poena, Džamal Marej sa 26 poena, Vil Barton sa 19 poena, dok je 12 poena ubacio Trejl Lajls.

Denver je postigao 24 trojke iz 40 pokušaja, čime je izjednačio rekord franšize, a bio samo na jednu troju od rekorda NBA lige koji drži Klivlend.

Na drugoj strani, u timu Milvokija, Janis "grčka zvijer" Adetokumbo takođe je došao do tripl-dabla. On je postigao 36 poena, a imao je i 13 asistencija i 11 skokova, što je bio njegov deveti tripl-dabl u karijeri, te je tako na klupskoj ljestvici pretekao legendarnog Karima Abdul Džabara. Erik Bledsou je dodao 27 poena, Kris Midlton je ubacio 17 poena, Tajler Zeler je stao na 14 poena, a Džabari Parker na 15 poena.

Treba dodati da su u posljednjih 35 sezona u NBA ligi samo trojica igrača imala najmanje 30 poena, 15 skokova i 15 asistencija na jednom meču - Leri Bird, Džejms Harden i Nikola Jokić. Prije toga su isto učinili još Medžik Džonson, Oskar Robertson i Vilt Čemberlen.

U drugom meču noći Minesota Timbervulvsi su savladali Los Anđeles Lejkerse sa 119:111. Imali su Lejkersi i do 12 poena prednosti na utakmici u trećoj četvrtini, ali su na kraju u posljednjoj dionici ušli u rezultatski zaostatak, koji nisu nadoknadili do kraja susreta.

Najefikasniji u timu iz Mineapolisa bio je Tadž Gibson sa 28 poena, Džimi Batler je ubacio 24 poena, Džef Tig je dodao 20 poena, dok je Karl Entoni Tauns imao 10 poena i 19 skokova. Srpski krilni centar Nemanja Bjelica je na terenu proveo devet minuta i nije se upisao u strijelce. On je iz igre šutirao 0-3, 0-2 za tri poena, a imao je dva skoka, tri asistencije i jednu blokadu.

Lejkerse je predvodio Džulijus Rendl sa 23 poena i devet skokova, odličan je bio i hrvatski centar Ivica Zubac sa 19 poena i 11 uhvaćenih lopti, dok su po 17 poena postigli Kentavijus Koldvel Poup i Brendon Ingram. Novi igrač Lejkersa Ajzea Tomas je ubacio sedam poena uz pet asistencija.

(sportklub)