Jokićeva braća poznata u Americi kao "opasni momci"

Mnoge u Srbiji šokirala je vijest da je brat Nikole Jokića - Strahinja Jokić (37), uhapšen u Denveru, nakon što je fizički napao ženu sa kojom je živio, koju je prema navodima medija iz Amerike davio za vrat i govorio joj "da će je daviti dok ne zaspi".

Jokićeva braća su od ranije poznata u Americi kao "opasni momci", i pratio ih je glas ljudi sa kojima nije pametno zakačiti se.

Obojica često gledaju utakmice svog brata koji igra za Denver, a i na mečevima su nerijetko dolazili u konfliktne situacije, sa sudijama, pa čak i sa igračima protivničkih timova.

Strahinju su američki mediji predstavljali i kao "budućeg zlikovca iz filmskog serijala Umri muški". Navodili su da je obučen za telohranitelja, da je savladao i brojne borilačke veštine. On redovno trenira MMA u lokalnoj teretani, a vlasnik je u februaru 2017. rekao da braća Jokić na treninge dolaze najmanje pet puta nedeljno.

Dok Strahinja samo trenira MMA, drugi od Nikoline braće - Nemanja Jokić se i oprobao u MMA sportu kao profi borac i pobijedio je u svom jedinom meču koji je do sada imao.

Malo je falilo da MMA Jokiće gledamo i na NBA terenu, kada su se tokom meča Denvera i Vašingtona napali igrače Vizardsa Bobija Portisa i Džordana Mekrea. ok su njih dvojica ulazila u tunel koji vodi ka svlačionicama vidno iznervirana braća Jokić su im prišli i vjerovatno im uputili uvrede. Malo je falilo da dođe do ozbiljnog skandala kakav NBA nije vidio.

"Oni su pogrešni momci sa kojima biste želeli da se zakačite", kroz šalu je rekao tadašnji Nikolin saigrač iz Denvera, Italijan Danilo Galinari objašnjavajući tu situaciju.

Takođe, Strahinja je imao sličan ispad i tokom meča Denvera i Oklahome u aprilu 2017. godine, kada se zaletio na sudiju, jer mu se nije dopalo kako je dosudio faul za Nikolu u duelu protiv Vestbruka.

Jokićeva braća su bila interesantna američkim medijima, a neki novinari su uradili i intervjue s njima. Jokići su u to vrijeme rado isticali da se trude da što više vremena provedu zajedno.

"Volimo da igramo tenis. Istina je da ne znamo pravila, već ih smišljamo u hodu", rekao je Nemanja o Strahinji i Nikoli.

Prema pisanju američkih medija u vrijeme kada je najmlađi Jokić počinjao da hara NBA ligom, braća su u kraju u kojem žive poznata i po najbrutalnijem kućnom basketu u istoriji ljudskog roda. Koš je postavljen iznad ulaznih vrata a pravila.... Kakva pravila?! Oni jurišaju jedan na drugoga dok laktovi "lete" po kući. Ista "pravila" važe i kada igraju Plejstejšn, bilijar i bilo šta drugo...

"Izgubio si! Razbiću te! Bolji sam od tebe i isprašiću ti tur", objašnjava Nemanja fraze koje se izgovaraju tom prilikom i kaže da poraženi pored meča gubi i ponos.

Jokić je svojevremeno priznao da mu podrška porodice i braće, kao i neka svađa sa njima pomaže da postane bolji igrač.

"Zato postoji porodica. Braća su uvek tu da me pohvale kada sam dobar i da me kritikuju za pogrešne poteze. Svađa je ponekad dobra. Pomaže mi da postanem bolji igrač, da postanem bolji čovek. A to je sve što želim", iskren je bio tada 21-godišnji Nikola Jokić.

Strahinja Jokić je i prema mlađem bratu Nikoli imao posebne metode maltretiranja. Naime, kako je je Nemanja Jokić opisao, Strahinja je u jednom momentu maltretirao Jokića tako što mu je bacao noževe oko glave. To mu je bila kazna jer nije htio da se popne na drvo tokom piknika.

Nemanja Jokić je bio talentovan košarkaš, koji je igrao za Detroit Mersi, a upravo tada je u Detroitu bio i Darko Miličić, koji je bio u Pistonsima kao drugi pik na NBA draftu.

"Propuštao sam neke od najboljih žurki u kampusu, jer sam bio kod njega (Miličića) kući. Pravio sam greške. Kada sam bio mlad, košarka mi nije bila prioritet broj jedan. Izslasci, žurke, opijanje, devojke, to su mi bile glavne preokupacije. Sam sam donosio odluke tipa "neću ili hoću da treniram". I dalje mi je bila potrebna podrška porodice. To mi je nedostajalo tamo", opisao je Nemanja Jokić.

@nuggets Center Nikola Jokic’s older brother, Nemanja shines in his Muay Thai fight with the TKO victory in Round 1 tonight @SpartaCombatMMA pic.twitter.com/jiMzp4qIp2 — Shell Shock MMA (@ShellShockMMA) October 14, 2018

On je inače odlučio i da se oporba u MMA svijetu kao profi borac i pobijedio je u prvoj borbi i nokautirao je rivala u 1. rundi.

Nedavno je na Mundobasketu u Kini imao izliv besa kada je Nikola Jokić isključen, pa se takođe zaletio na sudiju poput njegovog brata Strahinje na NBA meču sa Oklahomom. Na sreću, pojedini čelnici KSS-a su uspjeli da ga obuzdaju i da ga spreče da napravi ozbiljan haos.

(Telegraf.rs)