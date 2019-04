Jokićeva braća prijetila košarkašu koji mu je razbio nos

Drugo isključenje Nikole Jokića u samo dvije nedjelje nije moglo da prođe bez reakcije trenera Denvera Majkla Melouna.

Srpski centar prije vremena je završio meč koji su Nagetsi izgubili od Vašingtona pred svojim navijačima (95:90), a prethodno je bio isključen 17. marta tokom utakmice protiv Indijane.

"Ne zanima me šta mu rade, ne smije ovako da se izgubi. Ne zanima me da li se faul svira ili ne, koliko je loše suđenje, Nikola je mnogo važan za naš tim, a ovo je drugi put da ga isključuju", rekao je Meloun.

Jokić je od početka meča bio meta rivalskih igrača, toliko da je poslije jednog duela ostao i raskrvavljenog nosa. Naime, Bobi Portis je prilikom jednog prodora šakom po licu udario Nikolu, zbog čega se poslije meča našao na meti Jokićeve braće.

Prilikom odlaska igrača u svlačionicu, Nemanja i Strahinja su došli nadomak ulaska u tunel i razmijenili nekoliko rečenica s Portisom, koji je ih nekoliko puta, gestikulacijom, pozvao da se nađu ispred dvorane.

Nikola Jokic's older brothers get into it with Bobby Portis and Jordan McRae after the game pic.twitter.com/juyMPNsMtu