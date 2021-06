Jokićeva ispovijest: Kako je napustio košarku na šest mjeseci

Srpski centar Nikola Jokić dao je ekskluzivan intervju za zvaničan YouTube kanal Denvera u kom se prisjetio svojih košarkaških početaka.

MVP NBA lige govorio je i o podršci porodice, te je priznao kako je svojevremeno napustio košarku i posvetio se konjima.

"Kada sam imao 14 ili 15 godina, odustao sam od košarke i okrenuo sam se konjima. Nisam išao na treninge šest ili sedam meseci. Nisam osećao da treba da idem, ni tata me nije forsirao. I posle tih šest meseci, samo sam otišao na košarku, samoinicijativno", rekao je Jokić i dodao:

"Porodica živi kroz svaki meč sa mnom, kroz svaki sekund. Tata koji me je vodio na treninge, na prvom sam plakao, mama je uvek tu, u mojoj glavi, uvek mi priča, supruga je tu i svaki dan je sa mnom, braća su htela da budu NBA zvezde. Nisu uspeli, ali su mi pokazali šta treba, a šta ne treba da radim. Hvala njima, na svemu i na ovom trofeju, ali ovo nije samo trofej, ovo je ceo put. Ako uživanje u igri prestane, onda nemam više razlog da igram košarku"

"Mnogo je ljudi iza mene, rade za mene, veruju. Naravno, uložio sam mnogo rada, ali nisam mogao sve sam. Kada sam bio u najužem izboru, nisam želeo da razmišljam o tome, u toku smo sezone, pokušavali smo da dođemo do prednosti domaćeg terena, hteli smo da doguramo do što bolje pozicije. Moj fokus je bio na drugoj strani.

Na pitanje zašto je tražio da igra sve mečeve ove sezone, Jokić je rekao:

"Ako ne igram, osećam se da nekoga varam. Ako se osećam dobro, nemam povredu, zašto ne bih igrao. To je velika stvar za mene. Inspiriše me da iznenađujemo svet, nalazimo način da to radimo uprkos povredama."

(Telegraf.rs)