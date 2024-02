Jokićeva posjekotina frapirala sve

Nikola Jokić trpi ozbiljne batine u NBA ligi, a najbolje to pokazuju njegove ruke.

Srpski centar je još jednom blistao, ovog puta u pobjedi nad Portlandom sa 112:103, ali je za taj trijumf morao ozbiljno da se namuči.

Jokić je susret završio sa 29 poena, osam skokova i sedam asistencija za 34 minuta provedenih na parketu, a isti broj minuta imao je i njegov prvi pomoćnik Džamal Marej koji je nanizao 21 poena, pet skokova i 10 asistencija, navodi Nova.rs.

Centar je, ipak, morao da vodi ozbiljne bitke pod košem, prije svega sa Deandreom Ejtonom kog je u jednom trenutku mestralno fintirao.

