Jokićeva supruga pogođena limenkom u glavu na proslavi Denvera (VIDEO)

Supruga Nikole Jokića pogođena je limenkom u glavu tokom proslave u Denveru.

Mediji prenose da su predmeti letjeli prema košarkašima koji su se nalazili u vatrogasnom kamionu kada je nečijom nepažnjom doletjela i limenka. Jokićeva supruga i njihovo dijete su takođe bili u kamionu.

Podsjetimo, košarkaši Denver Nagetsa osvojili su prvi NBA šampionat u istoriji franšize, i zbog toga je od 18 časova organizovana parada u saveznoj državi Kolorado.

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je najbolji košarkaš svoje ekipe i dobio je glasne ovacije.

Navijači su čekali na ovaj momenat dugo i očekuje se da će napraviti pravi šou na ulicama.

Povrijeđen policajac

Vozilo u kojem su se vozili igrači udarilo je policajca i zadalo mu teške povrede.

Kako javljaju američki mediji, policajac je hitno prebačen u bolnicu, a udarilo ga je vatrogasno vozilo na kojem su bili Nikola Jokić i ekipa.

Ljudi se redom javljaju na Tviteru šokirani zbog incidenta.

Pretty sure the truck Jokic was on just ran over a cop. pic.twitter.com/K0rQU0MLDB

— Shreddy Kruger (@mou7h8reather) June 15, 2023