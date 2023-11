Jokićeva velika noć bez nagrade (VIDEO)

​Hjuston igra iznad svih očekivanja, noćas su srušili šampiona, Denveru nije pomogao ni četvrti tripl-dabl Nikole Jokića. Srbin je ubacio 36 poena, imao 21 skok i 11 asistencija u porazu. Pogodio je trojku dvadesetak sekundi prije kraja, smanjio na -1, ali na kraju nije bilo spasa, probao je sa svoje polovine sa sirenom, pobjeda je ostala u Teksasu.

Roketse su do šeste uzastopne pobjede vodili Van Flit sa 26 poena i Turčin Šengun sa 23. Ovo je drugi poraz za Denver u 10 startnih mečeva sezone, u utakmicu su ušli sa najboljim startom od 2018. godine.

6 d'affilées pour les Rockets ! Houston tape le champion en titre (107-104), malgré l'énorme triple-double de Nikola Jokic face à Alperen Sengun aka Mini Jokic 36 PTS | 21 REB | 11 PAD pic.twitter.com/j5SULoAHEF — STEPBACK (@StepBackfr) November 13, 2023

Marjanović po običaju nije igrao.

Veče u NBA obilježio je sjajni Tajris Maksi. Siksersi su prvi sa skorom 8:1, Maksi je brojao do 50 protiv Indijane, rekord karijere. Embid je dodao 37, on se potrudio da saigrač stigne do kote 50, napravio je skrin za poene saigrača. Inače ovaj start je najbolji za Fili od 2000. godine, u sezoni kada ih je Ajverson doveo do finala NBA lige.

Čikago je tukao slabi Detroit, prijeko potrebna pobjeda, DeRozan je brojao do 29, Vučević dodao 21, uz 12 skokova. Iako oslabljen Majami je savladao Vembanjamine Sparse u Teksasu, okrenuli su u posljednjoj četvrtini, vratili se iz -19 u drugom poluvremenu. Ovo je peti poraz u nizu za San Antonio, top pik je uz 18 poena, imao i 11 skokova. Efikasniji od Vembanjame kod "Mamuza" bio je Keldon Džonson sa 22 koša, na drugoj strani Dankan Robinson 26, sjajni Adebajo 24, uz 11 skokova.

Sjajna partija Kajrija Irvinga, sedam trojki, brojao je do 35, Dalas je odnio pobjedu iz Lujzijane, sjajno su šutirali u trećoj četvrtini. Ovo je prva od dvije utakmice ovih timova u Nju Orleansu, Dončić je pratio Kajrija sa 30 poena. Pelikansi imaju dosta povreda, nedostaje najviše MekKolum, Zajon je ubacio 18 koševa za domaće koji su izgubili pet mečeva u nizu.

Odlična posljedna četvrtina, Oklahoma je nadigrala Feniks u Arizoni što je veliko iznenađenje. Ali Džildžes-Aleksander sa 35 i Džajlen VIlijams sa 31 poenom su terorisali Sanse, njih dvojica su kombinovano šutirali oko 63 odsto, prenose "Sportske". Tander je na 6:4, to je ipak iznenađenje, kao i 4:6 Feniksa koji je bio bez Bukera. Durant je ubacio 29 poena, Bil je i dalje rovit, potrebno mu je vrijeme. Micić i Pokuševski su meč presjedeli na klupi.

Entoni Dejvis je nosio Lejkerse do druge pobjede u nizu, 30 poena, 13 skokova, 6 asistencija, 3 blokade protiv Portlanda, Hašimura, Rediš i Ostin Rivs su nadoknadili Lebronov izostanak, Lejkersi su na 5:5.

Sjajno igra Minesota, star 7:2, uzeli su mjeru Voriorsima, Entoni Edvards je ugradio 33 poena u šestu pobjedu "Vukova" u nizu. Kari je brojao do 38 bez podrške, pa nije čudo što su se gosti radovali u Kaliforniji, u prvom od dva duela u nizu ovih timova.

U matine terminima, NIksi su preslišali slabi Šarlot, Bruklin tukao Vašington, dok je Memfis stigao do tek druge pobjede, tukli su Kliperse čije zvijezde igraju očajno.

Rezultati:

Njujork - Šarlot 129:107

Bruklin - Vašington 102:94

LA Klipers - Memfis 101:105

Filadelfija - Indijana 137:126

Čikago - Detroit 119:108

Hjuston - Denver 107:104

Nju Orleans - Dala 124:136

San Antonio - Majami 113:118

Feniks - Oklahoma 99:111

Golden Stejt - MInesota 110:116

LA Lejkers - Portland 116:110

