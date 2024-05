Jokićeva žena i kćerka poslale emotivnu poruku: "Ti si naš MVP" (VIDEO)

Denver Nagetsi su spremili emotivan video u čest Nikoli Jokiću, koji je po treći put proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige (MVP).

Napravljena je prelijepa priča oko treće titule MVP-a NBA lige Nikole Jokića, a dio te priče su i njegova žena i kćerka, kao i njegova braća, prenosi B92.

Natalija je održala kratak govor u snimku koji je objavljen na društvenim mrežama zvaničnog naloga Denver Nagetsa, par minuta nakon osvajanja nagrade.

"Kako je malo verovatno postalo verovatno. Nikola Jokić. Drugima talenat bez premca. Za nas nesebičan porodični čovek. Stranci ga mogu videti kao nekonvencionalnog ili neortodoksnog. Ali mi smo ga uvek doživljavali kao neverovatnog. Možda je malo verovatno da ponosni Srbin, izabran kao zanemareni 41. pik, postigao bi status koji je dostigla samo nekolicina, a mi ćemo uvek verovati u naš, sada već trostruki MVP, ti si naš MVP i ja tebe volim", rekla je Natalija.

Pojavljuje se i njegova ćerka sa riječima:

"I ja te volim, tata."

A story for the ages, narrated beautifully by Natalija Jokić pic.twitter.com/JGECv6iOkq