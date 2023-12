Jokićevog saigrača izujedao pas: Na licu i šuterskoj ruci ima 21 šav

Košarkaš Denvera Aron Gordon je doživio bizarnu povredu, pošto ga je pas izdujedao po licu i rukama 25. decembra, nakon čega su mu ustanovljene teške povrede.

Naime, kako javljaju američki sportski novinari, Gordon će neko vrijeme biti van terena i odmaraće se dok se u potpunosti ne oporavi.

Gordon je doživeo nekoliko ozbiljnih ujeda po licu i u šuterskoj desnoj ruci.

Intervencija ljekara bila je takva da su ušili 21 šav, kako bi zatvorili i sanirali sve rane od ujeda.

Nema sumnje ovo je ozbiljan udarac za Nikolu Jokića i Denver, gdje je Gordon jedan od važnih šrafova u igri aktuelnog šampiona NBA lige.

O ovom slučaju će se ubrzo obratiti i sam trener Majk Meloun, kako bi bolje objasnio situaciju.

Breaking news from the Nuggets: "Aaron Gordon suffered lacerations to his face and hand resulting from a dog bite on December 25th. Aaron is in good condition and will remain away from the team while he recovers. Additional updates will be provided as necessary." pic.twitter.com/dRroteILAQ