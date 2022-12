Jokiću čestitali: Nije moj Božić, ali srećan Božić

Košarkašu Denvera Nikoli Jokiću čestitan je Božić poslije spektakularne partije protiv Finiks Sansa (128:125), na šta je on odgovorio da 25. decembar ipak nije njegov Božić.

Naravno, Jokić je učtivo čestitao jedan od najvećih hrišćanskih praznika svima koji ga slave 25.12, ali je i napomenuo da on ne spada u tu grupu.

"Nije moj Božić, ali srećan Božić", rekao je između ostalog za ESPN.

Jokić je odigrao fenomenalno i meč je završio s 41 poenom, te po 15 skokova i asistencija.

Nikola Jokic confirmed on naughty list: "It's not my Christmas, but Merry Christmas" pic.twitter.com/QCpYPI2d69