Jokiću deseti tripl-dabl, Netsima pobjeda u Bruklinu

U prvom meču odigranom u NBA u noći između srijede i četvrtka Bruklin je na svom parketu u pravom šuterskom obračunu savladao Denver Nagetse.

Bruklin je sa 135:130 savladao Denver i tako zabilježio 36. pobjedu u sezoni. Denveru je ovo 17. poraz, a drugi vezani. Uz to Nagetsi imaju 37 pobjeda, a Netsi 19 poraza.

Bolje je meč otvorio Denver koji je vodio tokom cijele prve četvrtine i na početku druge kada su krenule greške u serijama. Nakonšto se neko vrijeme rezultat lomio, od sredine druge dionice Bruklin je preuzeo potpunu kontrolu nad utakmicom i do kraja sačuvao prednost.

Prednost Bruklina dolazila je i do 21 poena, ali je Denver u posljednjih pet minuta meča uspio da smanji zaostatak, pa su čak na oko dva minuta do kraja stigli i na -7, pa i na -4 na četiri sekunde do kraja, ali ne i dalje od toga iako su u četvrtoj četvrtini postigli 43 poena. Nije to bilo dovoljno da se nadoknade slabo odigrane dvije prethodne dionice.

U novoj pobjedi Bruklina najbolji je bio Dianđelo Rasel sa 27 poena, 11 asistencija i šest skokova. Pratio ga je sa 18 poena i 10 skokova Demar Kerol koji je imao i šest asistencija i četiri ukradene lopte.

Na drugoj strani, Nikola Jokić je zabilježio novi tripl-dabl, deseti u sezoni i bio je najbolji pojedinac u svom timu. Za 34 minuta, Nikola Jokić je postigao 25 poena (8-13 iz igre, 8-10 penali), 14 skokova i 10 asistencija. Imao je i po jednu blokadu i ukradenu loptu.

Pratio ga je Mejson Plamli sa 24 poena, a Džamal Marej zabeležio je sa 19 poena i 11 asistencija dabl-dabl.

Golden Stejt Voriorsi savladali su San Antonio Sparse sa ubjedljivih 141:102. Voriorsi nakon ovog meča na čelu Zapada imaju skor 38 - 15. Sparsi su na 32 - 24.

Prva četvrtina nije nagovještavala ovakav debakl Sparsa koji su bili na samo -2 nakon prvih 12 minuta. Ipak, sve je postalo jasnije do poluvremena na koje su Voriorsi otišli sa +14.

U narednoj dionici su Sparsi bili efikasniji nego u drugoj, ali odgovor Golden Stejta je bio apsolutno savršen. Domaći su u ovom dijelu meča ubacili 49 poena i došli do prednosti od 32 poena.

Usporili su domaći u nastavku, ali i pored toga su dodatno povećali razliku jer je San Antonio potpuno potonuo i završio četvrtinu sa samo 19 poena.

Klej Tomson bio je najefikasniji kod Voriorsa sa 26 poena, Kevin Durent ga je pratio sa tri poena manje i dodao je osam skokova i devet asistencija. Stef Kari je dao 19 poena uz pet skokova i sedm asistencija, a Demarkus Kazins se zaustavio na 15 poena.

Na drugoj strani, najefikasniji je sa 16 poena bio Pati Mils, 12 je dodao Dejvis Bertans.

