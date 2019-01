Jokiću milion glasova, nestvarna popularnost Dončića

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nagetsa, na trećem presjeku glasanja za Ol-star meč u Šarlotu ima 1.128.766 glasova.

Jokić se nalazi na sedmom mjestu visokih igrača na Zapadu i ispred njega su Stiven Adams, Entoni Dejvis, Kevin Durent, Pol Džordž, Luka Dončić i Lebron Džejms.

Upravo "ruki" Dalasa ima nestvaran broj glasova kod navijača širom svijeta, pošto je skupio preko tri miliona glasova.

Ovolika popularnost kod jednog novajlije, odnosno igrača koji je tek kročio u NBA ligi dugo nije viđena. Dončić ima više glasova od Stefa Karija, Kevina Durenta, Kajrija Irvinga, Entonija Dejvisa i mnogih drugih superstarova.

Od njega više su skupili samo Lebron Džejms i Janis Adetokumbo.

Kada je riječ o Jokiću, on je ove sezone dobio mnogo više glasova nego prethodne, međutim i dalje je daleko od vrha. Svima je čudno što centar Oklahome Stiven Adams ima više glasova, ali tako navijači glasaju.

Ol-star meč u Šarlotu igra se od 15. do 17. februara, a ovo nisu konačni rezultati jer ima još nekoliko dana do isteka roka. Glasanje traje do 21. januara i tada će biti poznati starteri.

Navijači čine 50 odsto, predstavnici medija 25, odnosno igrači isto toliko. Biće odbrano po pet startera na Istoku i Zapadu, a ostalih 12 košarkaša će izglasati treneri. Takođe, drugu godinu zaredom kapiteni će birati sastave, a za razliku od prošle godine, ove će biti na televizoru.