Josip Pandža nije više trener Košarkaškog kluba Šibenka, nakon što je dogovoren sporazumni prekida saradnje.

„Nakon niza loših rezultata Uprava kluba je sjela s trenerom vidjeti što napraviti i kako dalje. Nažalost, zajednički smo došli do zaključka kako je u ovom trenutku najbolje da napravimo sporazumni raskid ugovora. Josip Pandža više nije trener Šibenke, a momčad će do kraja sezone voditi Petar Maleš“, rekao je Ante Nakić, predsjednik kluba i dodao:

„Trener s ekipom nije uspio ostvariti koheziju koja se očekivala što se naročito vidjelo zadnje dvije utakmice. Iako situacija nije dobra, ne smijemo dozvoliti da se do kraja raspadnemo. Petar ima svu našu podršku i zajedno ćemo pokušati koliko je to u ovom trenutku moguće, sezonu mirno privesti kraju. Nećemo odustati od playoffa. Mislim da je to najmanje šta bi igrači trebali vratiti Klubu, da stisnu glave i shvate da igraju za klub velike tradicije i da je neprihvatljiv ovakav odnos. Na njima leži dio krivice jer pojedinačnom kvalitetom sigurno ne pripadaju mjestu na tablici na kojem se trenutno nalaze“.

Josip Pandža istakao je da iz Šibenika nosi lijepe uspomene.

„Nosim sjajne uspomene iz Šibenika. Iz mog ugla gledanja, suradnja sa mojim asistentima, upravom kluba, igračima je bila odlična. To jest temperamentna sredina, ali meni je odgovarala. Mirno more svakako ne napravi vještog mornara. Neke minimalne, zacrtane ciljeve smo odradili vrlo brzo. Međutim, život trenera je rolerkoster. Na početku, vezali smo 5 pobjeda u hrvatskom prvenstvu, opstali u ABA 2 ligi. Nakon toga smo doživjeli seriju poraza i rastanak je bio neminovan“, kazao je Pandža i dodao:

„Radio sam sa timom koji nisam birao i jedini žal je to da nisam dočekao trenutak da sam izaberem tim. Šibenik je jedan od najvećih klubova sa ovih prostora. Dvije dobre utakmice i dvorana je puna, a atmosfera spektakularna. Čast mi je da sam bio dio kluba Dražena Petrovića. Igračima želim napredak, a Klubu veliki broj pobjeda u budućnosti“.

