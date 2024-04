Jovanović: Mega iskoristila sve naše mane

Košarkaši Igokee porazom od Mege u Laktašima su zaključili regularni dio ABA lige.

Gosti su slavili 92:78 i tako osigurali četvrto mjesto na tabeli što im donosi prednost domaćeg terena protiv Cedevita Olimpije. S druge strane, Igosi su ranije osigurali sedmo mjesto i okršaj sa Partizanom u doigravanju.

“Čestitam ekipi Mege na zasluženoj pobedi, na osvajanju četvrtog mesta i prednosti domaćeg terena u prvoj rundi play off-a. Zaista su odigrali sa velikom energijom, iskoristili su sve naše mane i greške koje smo pravili i na kraju pobedili. Dominirali su u skoku imali su skoro dvadeset skokova više i nekom fizičkom košarkom to materiializovali. Praktično mi smo se nekim ludim šutevima držali u utakmici, posle toga nismo mogli, nismo više imali ni energije. Ova rotacija je skraćena više nego naš maksimum. To je to nemam više ništa da dodam, rekao je Vladimir Jovanović, trener Igokee m:tel.

