Jovanović: Srećna sam što sam deo ovog tima, biće teško leto

Košarkašica Srbije Nevena Jovanović izjavila je da ponosna i srećna što je dio reprezentacije koja je nastavila kontinuitet učešća na velikim takmičenjima.

Košarkašice Srbije u februaru 2020. godine pred domaćom publikom u Beogradu obezbijedile su kartu za Olimpijske igre u Tokiju, a na kraju pandemijske godine izboren je i nastup na Evropskom prvenstvu u Španiji i Francuskoj ovog ljeta.

"Prvi cilj smo ispunili plasmanom na Olimpijske igre, a kasnije i na Evropsko prvenstvo. Drago mi je što smo nastavile kontinuitet učešća na velikim takmičenja i srećna sam što sam deo ove generacije", rekla je Jovanović.

U FIBA balonu u Istanbulu pobjedama protiv Litvanije i Turske, kao i kasnijom odlukom FIBA da diskvalifikuje Albanijiu, Srbija je prije posljednjeg prozora potvrdila plasman na peto uzastopno EP.

"Baš sam o tome pričala sa svojim roditeljima, jer ja godine ne brojim kalendarski nego po tim takmičenjia. Pet puta uzastopno na EP, svarno zvuči mnogo", rekla je Jovanović koja se osvrnula i na uslove igranja u ovoj specifičnoj sezoni.

"Meni najviše nedostaju navijači, jer je sport bez publike totalno drugačiji. Verujem da svi sportitsti drugačije doživljavaju pune tribne i sada ovu situaciju. Taj balon je specifičan, jer si na pozicioniran na jednom mestu. Mislim da nam je to samo pomoglo da sve više koncentrišemo na košarku i na ono što je bio glavni cilj i zbog čega samo došli u Istanbul. Idemo opet u februaru tamo, s obzirom na to da smo se kvalifiikovali mislim da će biti drugačiji sastav".

Još jedno naporno ljeto biće pred izabranicama Marine Maljković, koje će u periodu od mjesec dana prvo braniti evropsku bronzu, a potom i olimpijsku.

"Biće teško, ne znamo kako će usmeriti lige s obzirom da je EP već u junu. Verujem da će pripreme početi u maju i biće to jedan težak period. Pored SP, to su dva najveća i najjača takmičenja. Biće to jedan Marinin specifičan rad, ali na to smo navikle. Tu smo godinama i najbitnije je da sve devoje budu zdrave. Kako kaže selektroka, mi smo već u godinama, Moramo da vodimo računa o sebi i zdravlju, a da sve ostalo prepustimo stručnom štabu".

Pored ostavrenja zacrtanih ciljeva sa reprezentacijom, Nevena je u finišu prošle godine promijenila klub i ponovo će igrati u francuskom Basket Landu.

"Novi stari klub, uzbuđena sam i srećna. Tamo sam provela jednu od najboljih godina. Posle svega ovog što se izdešavalo mogu da očekujem lep početak", kaže Jovanović i dodaje da je još jedna lijepa stvar što je u 2020. imala vremena za porodicu kao nikada prije.

"Cenila sam trenutke sa porodicom, jer mi u poslednjih nekoliko godina iz kluba idemo u reprezentaciju i obrnuto. Imali smo malo vremena za porodicu, da sa njima provedemo kvalitetno vreme. Ovde godine je bilo više nego što je trebalo".

Lekcija koju je dobila od prethodne godine jeste strpljenje.

"Ljudi prave planove, Bog se smeje. Svi treba da uživamo u trenutku i da ne razmišljamo šta će biti sutra i šta bi bilo kad bi bilo. Mene je naučila da imam mnogo više strpljenja, da drugačije gledam na neke stvari i da poštujem i cenim vrednosti kao što su porodica i ljubav. Mislim da je to što svakog čoveka treba da zadovolji i da čini srećnim, jer porodica nema cenu", zaključila je Jovanović.