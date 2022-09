Jovanović: Znamo kakva su očekivanja, spremni smo za izazove

Trener košarkaša Crvene zvezde Vladimir Jovanović izjavio da je zna kakva su očekivanja navijača i dodao da je ekipa spremna da odgovori na sve izazove u novoj sezoni.

Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio je danas tim za novu sezonu.

"Sada završavamo pripremnu fazu perioda i počinjemo da se spremamo za prvu utakmicu u ABA ligi koja dolazi veoma brzo. Sigurno da znamo kakva su očekivanja od nas i siguran sam da smo spremni da odgovorimo na sve izazove. Ovaj ovde tim i stručni štab, u koje ja čvrsto verujem, ćemo da damo sve od sebe da ispunimo i naša, ali i očekivanja svih naših navijača. Ići ćemo od utakmice do utakmice - nije samo fraza, nego tako jeste - i siguran sam da imamo šta da ponudimo na kraju dana", rekao je Jovanović.

On je istakao da je tim izvukao pouke iz prijateljskih utakmica, koje je Crvena zvezda odigrala u pripremnom periodu.

"Ima puno novih igrača i sigurno da je potrebno vreme da se svi naviknemo jedni na druge i da se neke kockice slože. To ništa ne ide preko noći, to je jedan proces i uračunali smo to i verujemo da će sve da bude kako treba. Mi smo odigrali sedam prijateljskih utakmica, pet smo pobedili, dve smo izgubili. Na nekim smo izgledali dobro, na nekima ne, ali to je pripremni period - period kada treba da sagledamo neke stvari, da bi znali šta treba da popravljamo. Mi smo izvukli pouke u svim lošim trenucima i nadam se da će to da nam pomogne", naveo je trener Crvene zvezde.

Jovanović je istakao da nije zabrinut.

"Mislim da ne bi bilo ni normalno, ni dobro da sada izgledamo najbolje i da sada igramo našu najbolju košarku. Očekujem da ćemo svaki dan da budemo bolji, a da ćemo najbolju košarku da igramo kada to najviše bude trebalo", zaključio je Jovanović.

Crvena zvezda će prvi zvanični meč odigrati u subotu na svom terenu protiv ekipe MZT Skoplje u prvom kolu ABA lige. Prvi meč u Evroligi "crveno-bijeli" će igrati 7. oktobra u gostima kod aktuelnog evropskog šampiona Efesa.