Jović u Realu za 60 miliona evra

​Fudbalski klub Real Madrid završio je posao oko transfera igrača Ajntrahta Luke Jovića, preneo je danas "Skaj Sport".

Prema navodima "Skaj sporta" prelazak srpskog reprezentativca u Madrid je završena stvar i čeka se samo zvanična potvrda

Po navodima "Skaja", srpski fudbaler će potpisati petogodišnji ugovor, a transfer je vrijedan 60 miliona evra. Benfika će, takođe, zaraditi pošto će joj od ovog transfera pripasti 12 miliona evra.

Jović je ove sezone u dresu Ajntrahta postigao 27 golova na 45 utakmica u svim takmičenjima.

