Jovićev meč sezone protiv Lebrona i drugova (VIDEO)

Košarkaši Majamija pobijedili su Los Anđeles Lejkerse sa 110:96, uz utakmicu sezone srpskog reprezentativca Nikole Jovića.

Mladi as Hita je postigao 15 poena uz osam skokova, a pritom je imao i nekoliko izuzetnih poteza na parketu koji će Erika Spolstru sigurno natjerati da mu pruži još veću minutažu u nastavku sezone.

Jović je na parketu ove večeri proveo čak 28 minuta. Šutirao je iz igre 6/11, odnosno, 3/5 za tri poena.

Imao je i jednu asistenciju.

Did Nikola Jovic just wet this three in LeBron's face? pic.twitter.com/0DDGkjnlDL