KK Cibona: Najteža stituacija ikad

Košarkaški klub Cibona se posljednjih dana suočava sa izrazito teškom situacijom, najtežom ikad, a tim povodom dvostruki evropski prvak je izdao saopštenje.

Nakon što je račun kluba bio blokiran više od 120 dana, klub je završio u stečaju.

"Tačno je da se klub nalazi u vjerovatno najtežem stanju u svojoj bogatoj istoriji, ali je to stanje neizbježno poslije dugotrajnog upravljanja klubom na pogrešan način. Klub se već duže bori s konstantnim blokadama računa starih povjerilaca, a u isto vrijeme nastoji da osigura nastavak učešća u svim takmičenjima", navedeno je iz Cibone.

Zagrepčani poručuju da postoji plan da se situacija popravi, ali da to sada zavisi isključivo od povjerilaca i njihove volje da prihvate ideju koju je klub predstavio.

Plan je transformacija kluba u sportsko dioničarsko društvo kojim bi se omogućilo da se povjerioci namire kroz dionice.

"Klub je uveren da je upravo ovo trenutak i prilika da svi zauzmu ispravnu stranu, i omoguće klubu da prvenstveno finansijske probleme riješi na jedini mogući način, a to je preoblikovanjem kluba i pretvaranjem dugova u dionice te postizanjem dogovora sa svim poveriocima koje klub može realno finansijski izdržati. Sve osobe u klubu i oko kluba usmjerene su na postizanje tog cilja. No, ostvarenje tog cilja prvenstveno zavisi od povjerilaca kluba", navodi se u saopštenju kluba iz Zagreba koji između ostalog poziva povjerioce koji nisu odblokirali račun kluba da to učine.