KK Cibona: Steći ćemo kolektivni imunitet

Košarkaški klub Cibona, koji trenutno ima 14 zaraženih igrača i trenera, navodi da će klub izgraditi kolektivni imunitet pred start sezone u ABA liga.

Prije dva dana klub iz Zagreba saopštio je da 14 osoba zaraženo virusom, zbog čega će biti u karantinu do 5. septembra, iako imaju blaže simptome, a većina su asimptomatski bolesnici.

Kako se navodi na sajtu kluba, konsultovan je epidemiolog, koji vjeruje da će poslije toga igrači Cibone ući normalno u novu sezonu.

"Kao jedna mala zatvorena sredina, sigurno ste neko vrijeme, prema sadašnjim saznanjima, zaštićeni jer ćete praktično svi preboljeti virus korona. Tu manje govorimo o kolektivnom imunitetu, a više o ličnom imunitetu koji bi, prema ovome što sada nauka kaže, trebalo da traje određeno vrijeme. Hoće li to biti pet ili šest mjeseci, to sad ne možemo da znamo. Literatura zasad spominje tek tri do četri osobe koje su se ponovno zarazile, a u svakoj bolesti možemo naći takve izuzetke", navodi na sajtu Cibone mišljenje epidemiologa.

Ekipa Cibone je prije 10 dana igrala pripremni meč s Igokeom, a u timu iz Laktaša zaražena su dva igrača.