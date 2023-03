KK Crvena zvezda: ABA liga nije liga i predstava jednog čoveka

BEOGRAD - Košarkaški klub Crvena zvezda oglasio se danas saopštenjem u kome zahtijeva hitnu reakciju čelnika ABA lige zbog dešavanja na derbi meču 21. kola regionalnog takmičenja sa Partizanom.

Partizan je sinoć pobijedio Crvenu zvezdu rezultatom 92:81.

"Licemerne izjave trenera Partizana (Željka Obradovića) nakon loše režirane predstave, samo su potvrda da je sve bilo režirano i unapred pripremljeno na sada već standardan način od ljudi koji su se okupili sa raznih strana i različitih miljea sa samo jednim ciljem - da pobede ne birajući sredstva i metode kako bi opravdali ogromna ulaganja u klub koji vode, ali milionske poreze klupske i lične nikako da plate", navode iz Crvene zvezde.

Aktuelni šampion ABA lige zatražio je najstrožu kaznu za košarkaša Partizana Matijasa Lesora, koji je po završetku meča udario igrača Crvene zvezde i reprezentativca Srbije Filipa Petruševa.

"Očekujemo da će liga pokazati da ima snagu da se izbori sa ogromnim pritiscima koji traju već godinu i po dana, od kada se ova interesna trojka koja zapravo vodi klub kompletirala, jer u suprotnom - ova liga se sa ovakvim predstavama neće završiti. Crvena zvezda već dugo ćuti na prostačko ponašanje nekolicine ljudi koji su deo kluba koji bi trebalo da nam bude 'samo' sportski rival i poziva se na 'fer plej'. Od tužakanja Evroligi što je posebna (samo njihova) sramota, do skandiranja i uvreda na račun svih u klubu i na utakmicama u kojima Crvena zvezda uopšte nije bio akter. Ta atmosfera je postala normalna i ne sankcioniše se od strane ABA lige?", pitaju se u Crvenoj zvezdi.

"Crveno-beli" tvrde da je Lesor i ranije vrijeđao igrače Crvene zvezde.

"Nismo se oglašavali nakon uvredljivih pesama sa megafonima, prostačkog ponašanja pojedinih igrača Partizan prošle sezone, ali i sramnih slika istog tog Matijasa Lesora sa reprezentativcima Srbije, pa i udaranja Fakunda Kampaca u Nišu… Zato je valjda i normalno da njegov naredni korak bude i fizički napad na pojedine igrače Crvene zvezde uličarsko ponašanje na terenu? Crvena zvezda zna da su pojedinci u ABA ligi izloženi ogromnom pritisku koji se vidi i kroz način kako se delegiraju sudije za utakmice, a po potrebi i sudijskim kriterijumom pojednih sudija koji u strahu da ne ispadnu sa sudijske liste u Evroligi obavljaju svoje 'domaće' zadatke. Oni dobro znaju ko im time preti, a znamo i mi. 'Svi znate ko iza svega ovoga stoji, pa napišite ako smete" reče jedan trener pre 15-ak dana u Nišu'", saopšteno je iz Crvene zvezde.

Zato pojedinci na utakmicama imaju status 'belog medveda', ali igrači koji su svojim igrama i ponašanjem godinama unazad zaradili svoj status i to na evroligaškim terenima (Fakundo Kampaco) imaju tretman juniora, navodi regionalni i srpski šampion.

"Crvena zvezda će zahtevati i ekspertizu za nekoga 'nikad boljeg suđenja', jer je po našem mišljenju ono bilo nikada gore o čemu govore činjenice, brojke, i situacije u kojima je najbolji akter ove utakmice bukvalno izbačen sa terena. Ako takav status ima jedan od najboljih bekova sveta, koji igrač će želeti da dođe u ovu ligu i da bude marioneta u režiranim predstavama u kojima mora da pobedi jedan čovek?", ističu "crveno-beli".

Crvena zvezda se osvrnula i na ponašanje navijača Partizana u "Štark areni".

"Konačno pominjanje 'sjajnog ambijenta' u kome se vređaju svi članovi uprave Crvene zvezde i predsednik države (valjda zato što im je obezbedio budžet i omogućio sredstva za specijalnu pozivnicu za EL, koju na terenu nisu ni zaslužili) napravljena je atmosfera u kojoj je normalno da jedan tim nema ravnopravan tretman na terenu, ali i da se igra utakmica u ambijentu zbog koga se Crvenoj zvezdi prazni hala posle prvog upozorenja uz poziv na propozicije, koje za druge ne važe", ističu u Crvenoj zvezdi.

Crvena zvezda traži od čelnika "da pod hitno vrate takmičenje u regularne okvire, a to mogu učiniti samo konkretnim odlukama".

"Neregularnom završnicom utakmice 20. kola u Splitu na koju je morala da reaguje (a nije) ova liga je već neregularna. Svim dešavanjima u ponedeljak u Beogradu, ona samo tone još dublje. Suspenzijom Lesora do kraja sezone zbog udaranja pesnicama Petruševa (a ne odgurivanja kako neki tvrde) i kaznama za 'sjajnu atmosferu' (disciplinski sudija) i 'nikada bolje suđenje' (komesar za suđenje) moraće da pokažu minimum digniteta i želje da očuvaju ovo takmičenje. Ili ga neće biti", saopšteno je iz Crvene zvezde.

"Crveno-beli" ističu da je regionalno takmičenje oformljeno još 2000. godine.

"Ukoliko ne bude tako, već moramo da budemo 'sklonjeni u stranu' i to na silu zbog pomenute interesne grupe, onda makar neka skupe hrabrost i neka to javno kažu. Jer ova liga je napravljena 2000. godine, ne zbog pojedinaca već zbog svih klubova koji u njoj učestvuju i koji su njeni vlasnici. To svakako nije trener Partizana. 'Svi znate ko iza ovoga stoji, pa ako smete napišite' i 'zašto utakmice u ABA ligi ne mogu da budu u normalnom ambijentu kao one u Evroligi' su izjave tog trenera i najbolje opisuju sve što se dešava i što je navedeno u ovom saopštenju Crvene zvezde", ističe srpski i regionalni šampion.

"Crvena zvezda traži 'samo' ravnopravne uslove da se za svoje ciljeve bori na terenu. Trenutno ih nemamo i to je svakome jasno. Ovo nije liga Željka Obradovića, niti svojevrsni 'metalni kup' - već liga SVIH klubova koji su je napravili. I tako će i ostati - ili je neće ni biti", zaključuje se u saopštenju Crvene zvezde.