KK Crvena zvezda: Ugled ABA lige urušen, finale uništeno

Košarkaški klub Crvena zvezda izdao je danas saopštenje povodom dešavanja na trećoj i četvrtoj utakmici finala plej ofa ABA lige u Podgorici portiv Budućnosti, u kom se navodi da je ugled regionalne lige urušen, a finale uništeno.

Budućnost je na svom terenu obezbijedila dvije pobjede protiv Crvene zvezde i finalnu seriju odvela je u majstoricu, koja se igra u petak u Beogradu od 20.30.

"Ako je neko imao bilo kakvu dilemu ili se pitao tokom ove sezone 'zašto KK Crvena zvezda vodi sudski postupak protiv ABA lige' i protiv čega se bori naš klub, ne gledajući samo sebe i svoje interese, sve 'dokaze' o bolestima od kojih pati košarka u regionu ugušena uskim interesima pojedinaca dobio je dokaze u samo u nekoliko dana u četiri utakmice finala ABA lige koje su bile sve, samo ne propaganda košarke i najboljeg iz regionalne lige. Zbog svega toga KK Crvena zvezda neće više da ćuti na nepravde i pljačke koje će ABA ligu uništiti zbog trulih kompromisa, neprincipijelnih koalicija, raznih klanova i odavno uspostavljenih navika koje nemaju veze sa sportom", navodi se u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

"Bilo kome ko je pogledao utakmice finala ABA lige broj 3 i 4 u Podgorici odigrane u subotu i ponedjeljak, jasno je da košarkom u regionu vlada svojevrsna mafija koja režira ishode utakmica već godinama unazad ne birajući način da dođe do cilja, svako u svom 'domenu'. Košarka, ABA liga i milionski auditorijum pored TV ekrana nisu važni. Odnos u slobodnim bacanjima na utakmicama u subotu i ponedjeljak to jasno govori. Košarkašima Crvene zvezde dosuđeno je zbirno 61 faul, protivniku 45, a odnos slobodnih bacanja je još drastičniji - Budućnost ih je izvela 69, a Crvena zvezda 31".

"Zato KK Crvena zvezda javno postavljamo pitanja: Kako je moguće da formalno najbolje sudije na rang-listi koje se delegiraju na utakmicama KK Crvena zvezda (i to se navodi kao argument protiv našeg kluba) prave po 20 grešaka po utakmici na štetu našeg tima? Ako nisu za to plaćeni novcem da sude u korist našeg rivala, ili na neki drugi način prisiljeni, onda se to zove namjera! Kako je na drugoj utakmici pored terena završio prijatelj KK Budućnost Veselin Barović bezbjednosno interesantno lice i 'biznismen' kome je zabranjen ulazak u Republiku Srbiju još 2018. godine, ali je sjedio pored terena samo s jednim ciljem da vrši pritisak svojim prisustvom na pojedine sudije? Kada i kako mu je skinuta zabrana uvedena 31. jula 2018. godine", navodi se i dodaje:

"Kako je moguće da KK Crvena zvezda nije dobila do dana današnjeg odgovor ABA lige na zvaničan prigovor kluba na sraman delegatski izvještaj poslije treće utakmice koji je u obavezi da dostavi do početka naredne utakmice? Zašto nisu odmah sankcionisane sudije treće utakmice kojoj je sudijska komisija nakon sudijske ekspertize zvanično pronašla čak 19 grešaka na štetu KK Crvena zvezda? Kako je moguće da Dragan Bokan javno prijeti u loži pred više svjedoka pred početak treće utakmice komesaru zaduženom za određivanje sudija i delegata nezadovoljan ishodom prve dvije utakmice u Beogradu? Kako je moguće da jedan od sudija četvrte utakmice kao obrazloženje za lošu odluku kao opravdanje navodi jednom članu KK Crvena zvezda 'da je nama lako jer nas čuva policija, a on mora da izvuče živu glavu iz Podgorice?'", pitaju se iz Crvene zvezde.

Kako se dalje navodi, tih primjera uz pljačku koju je vidio milionski auditorijum u subotu i ponedjeljak je bilo još.

"Zato je jasno da sva dešavanja na utakmicama u plej ofu nisu 'slučajnost', već sistemska pljačka s namjerom da se Crvena zvezda spriječi da se ravnopravno bori za trofej! KK Crvena zvezda obećava svima da će se do kraja, bez obzira na cijenu, boriti da na utakmici svi imaju ravnopravne uslove na terenu, da pobijedi bolji i da košarka bude u prvom planu. Zato proglašavamo opštu mobilizaciju svih naših pristalica sa željom da budu uz nas i podrže nas u nastojanjima da spriječimo pojedince i njihove kriminalne i korupcionaške 'hobotnice' da nas još jednom ubijede da je 'pobijedila košarka' nakon utakmica 3 i 4 u kojima je naš tim brutalno pokraden i u kome mu je bukvalno zabranjeno da igra, dok su ih rješevali i odlučivali umjesto igrača na terenu, pojedinci opterećeni strahom, raznim hipotekama ili uslugama poput uhljebljenja članova porodice u pojedinim korporacijama?".

KK Crvena zvezda zbog svega navedenog ima obavezu da u petak spriječi još jedan pokušaj otimanja i pljačke u kome je za sada košarka na posljednjem mjestu, ističe se.

"Kako bismo uvjerili javnost u sve ovo što navodimo, KK Crvena zvezda će u još jednom saopštenju priložiti i video-materijal sa svim greškama koje su sudije 'slučajno' napravile u utakmicama 3 i 4 u Podgorici nakon koga će svima biti jasno šta je namjera i glavni cilj koji naš klub neće dozvoliti. Takođe, klub nestrpljivo očekuje ekspertizu suđenja sa utakmice broj 4, kao i odluku disciplinskog sudije Saše Pavličića Bekića na sve primjedbe vezane za utakmice 3 i 4, kao i kaznu Draganu Bokanu zbog prijetnji Srđanu Dožai… i sve te odluke očekujemo nestrpljivo prije pete utakmice".

Ugled ABA lige još jednom je urušen, finale uništeno, a budućnost regionalnog takmičenja dovedena u pitanje divljanjem pojedinaca koji misle da se ona igra zbog njih i da sve može da se kupi 'prljavim novcem'", navode iz Zvezde.

"Dovoljno je da navedemo i do sada neviđen podatak da su pojedine kladionice u ponedjeljak popodne kao posebnu ponudu za četvrtu utakmicu sa kvotom od 1.05 (popularna 'sigurica') uvele i kategoriju 'slobodna bacanja KK Budućnost 30 plus'. Poslije svega viđenog, pametnom dovoljno", zaključuje se u saopštenju "crveno-bijelih".