Kad je teško - Jokić! Nagetsi "preživjeli" San Francisko

Nikola Jokić predvodio je Denver do pete pobjede u posljednjih šest utakmica, još jedne koja je stigla nakon velike drame!

Ekipa Majka Melouna savladala je kao gost Golden Stejt Voriorse, poslije produžetka, rezultatom 134:131, a dodatno vrijeme gostima je obezbijedio upravo srpski reprezentativac poenima 10.8 sekundi prije kraja, za egal 113:113.

Pogledajte kako je Nikola, pošto je primio loptu iz auta, dobio duel sa svojim čuvarom, iskoristio snagu i horogom mirno pogodio nimalo lak šut.

Eric Paschall from 3-point land for the lead... YES! @nuggets 111@warriors 113 15.0 left on @NBAonTNT pic.twitter.com/xEoP81kwp3