Kad srce hoće, a tijelo ne dozvoljava

U životu mnogih vrhunskih sportista postoje kraći ili duži intervali superiornosti, kada mogu sve i znaju da im je svet pod nogama. Spletom raznih okolnosti, taj naboj koji te drži visoko može gotovo preko noći da se pretvori u osećaj nemoći i tada se nađeš u rascjepu sa emocijama, odnosno rastrzan između želja i realnosti. Kada nešto silno želiš i radiš preko granica mogućnosti kako bi uspio, ali ne ide. Znate ono, kada srce hoće, a tijelo jednostavno ne sluša.

Tako je igra sudbine podijelila karte Nemanji Bjelici. Njegov povratak na Mali Kalemegdan poslije trinaest godina natjerao je da zaigra srce navijačima Crvene zvezde. Jasno je bilo svima da to nije Bjelica iz dana kada je sa epitetom MVP Evrolige otišao u NBA ligu, pa ni Bjelica koji se sa šampionskim prstenom vratio u Evropu prije godinu i kusur, ali "Profesor" je "Profesor". I tu nema spora.

Dogodilo se to ovog ljeta po želji Duška Ivanovića, spreman da pokuša još jednom poslije silnih problema sa kojima se muku mučio prošle godine. Došao je, htio je, probao i nije išlo. Košarkaškim kuloarima je krenulo, a medijima se brzo proširila vijest da je poslije mjesec dana završena saradnja Crvene zvezde i Nemanje Bjelice. Iako se vicešampion Jadranske lige nije oglasio tim povodom, sa više strana objavljeno je da 35-godišnji as neće biti dio kluba u nastavku sezone. Čak je isplivala vijest da je osvajač svjetskog i evropskog srebra sa Srbijom odlučio da okači patike o klin, mada to još nije potvrđeno.

Ono što je u ovom trenutku izvesnije jeste da je Bjelica završio svoj drugi boravak u Crvenoj zvezdi poslije mjesec dana. Prema informacijama "Sport kluba", saradnja nije raskinuta, već je potpisani otvoreni ugovor završen i neće biti produžen. Zvezda se na ovakav vid sporazuma odlučila kako bi se obezbjedila u slučaju da Bjelica ne bude u mogućnosti da odgovori izazovu. Prema određenim informacijama, bio je to model sličan onom kada se Pero Antić vraćao u "crveno-bele". Tada je sa dogovoreno da Fenerbahče, baš kao i sada, pokrije veći dio plate. U slučaju Nemanje Bjelice je to 80 odsto, kako se prošlog mjeseca pisalo.

Antić je ostao do kraja takmičarske 2017/18 kod Dušana Alimpijevića i kasnije Milenka Topića sa kojim je osvojio Superligu Srbije. Bjelica svoj san da osvoji trofej sa voljenim klubom neće moći da ostvari, kao ni da zaigra sa Milošem Teodosićem u istom klubu.

"Neostvarena želja mi je da igram sa Teom u istoj ekipi, a da to nije reprezentacija", rekao je Bjelica prije pet godina u intervjuu za Mozzart Sport.

Povreda je učinila svoje. Zatim i psiha. Tokom priprema za Evrobasket Bjelica je u meču sa Crnom Gorom doživio povredu lista u trenutku kada oko njega nije bilo nikog. Malo ko je tada mogao da pretpostavi da će to biti prekretnica njegove karijere, odnosno da poslije toga za njega više ništa neće biti isto.

Nije otišao na Evropsko prvenstvo, a od inicijalne povrede proveo je skoro cijelu prošlu sezonu u relapsima i oporavku što ga je uvelo u začarani krug iz kojeg se i dalje nije izvukao. Vraćao bi se treninzima, počinjao ispočetka i onda bi ponovo osjetio bol u listu zbog čega bi morao na pauzu. I tako u krug. Tako je prve minute odigrao tek u martu, ali nijednog trenutka sa ulogom kakvu je trebalo da ima.

Sve je to dovelo do toga da mu se Fenerbahče zahvali i poželi mu sreću u daljoj saradnji. Pojavila se Crvena zvezda, spremna da mu ponudi dom i šansu da odigra bar još jednu sezonu u eliti pre nego što zaista zavšri svoju igračku karijeru. Duško Ivanović je želio da obnove saradnju kako bi Zvezda u rotaciji imala još jednog istaknutog asa evropske košarke. Ostalo je samo na tome.

Nemanja Bjelica je bio voljan da pomogne, da pokuša još jednom sa idejom da bude spreman za početak sezone. Povreda je opet napravila problem, što se negdje prenijelo i na psihološki momenat. To će najbolje reći sportisti koji u svojim karijerama trpjeli mnogo zbog zdravstvenih problema - teško je izvući se kada se jednom uvuče crv sumnje i stvori određeni strah od nove povrede, torture prolaska kroz fizikalne terapije, individualne programe i mukotrpan rad kako bi povratio formu. To se u neku ruku dogodilo i NBA šampionu sa Golden Stejtom.

Prve naznake da postoje određene prepreke pojavile su se kada ga nije bilo na listi registrovanih igrača za Evroligu. Posle trijumfa nad Igokeom Duško Ivanović je na pitanje o statusu Nemanje Bjelice rekao kako je "bolje da to kaže medicinski deo tima", uz potvrdu da se radi o povredi. Poslije nekoliko dana zatišja proširila se informacija o tužnom rastanku.

Nekada se jednostavno ne poklope sve kockice. Nesporna je bila želja Crvene zvezde i Nemanje Bjelice da počnu ljubav ispočetka, ali to izgleda nije bilo moguće iz više razloga. Prije svega zdravstvenih. Kako god bude dalje odlučio, popularni Beli zauvijek će imati poštovanje navijača i ostaće zauvijek ono "šta bi bilo, kad bi bilo". Veliki je Nemanja Bjelica, jedan od najboljih srpskih košarkaša i stubova reprezentacije kada su se postavljali novi temelji sa Dudom Ivkovićem na čelu Srbije.

Mnogi će vjerovatno reći, bili Zvezdin navijač ili ne, da je šteta što će od Bjelice u "crveno-belom" ostati uspomene u vidu utakmica sa priprema, fotografija sa treninga i uoči početka sezone.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.