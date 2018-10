Kajri Irving odlučio gdje će nastaviti karijeru

Kajri Irving donio je veliku odluku o nastavku karijere pred početak nove NBA sezone.

Zvezda Boston Seltiksa obradovala je navijače tima iz Masačusetsa svojim planom nakon što na ljeto postane slobodan agent.

Irving će 1. jula moći da bira gdje će da nastavi karijeru.

"Podijelio sam ovo sa nekoliko saigrača i klubom, kao i sa svima drugima u Bostonu. Ako me želite tu, planiram da potpišem novi ugovor sljedeće godine", rekao je Irving izazvavši ogroman aplauz vlasnika sezonskih karata na događaju u njihovu čast u TD Gardenu.

Irving je u Boston došao u julu 2017, nakon što je zahtijevao da ga Klivlend Kavalirsi trejduju. U svojoj prvoj sezoni u Seltiksima prosječno je bilježio 24,4 poena uz 5,5 asistencija, 3,4 skokova i 1,3 ukradenih lopti po meču.

Zbog povrede lijevog koljena propustio je plej-of i pauzirao pet mjeseci.

“If you guys will have me back, I plan on re-signing here.” - @KyrieIrving pic.twitter.com/0wDLzuv5WL