Kako je Džeri Vest postao logo NBA lige?

Legenda NBa lige Džeri Vest nas je napustio u 87. godini života, te se u spomen na njega prisjećamo kako se njegova silueta našla na logu NBA lige.

Godina je 1969. i NBA liga je unajmila poznatog dizajnera Alana Sigela da kreira novi logo tog takmičenja. Sigel je radio na logu za bejzbol MLB ligu i čelni ljudi košarkaške organizacije su se nadali da bi nešto slično mogao da uradi i za njih.

Sigel je prolazio kroz hiljade i hiljade slika, sve dok nije naišao na jednu Vestovu u dresu Lejkersa, kada je donio konačnu odluku da od nje kreira logo lige.

Dakle, veoma je prosto bilo. Svidjela mu se slika i to je bilo sve. Nije mario što je u tom trenutku najveća zvijezda bio Bil Rasel sa svojih 11 šampionskih prstenja. Njemu se svidjela Vestova fotografija.

"To je veoma elegantna, snažna predstava košarke. Teško je grafički uraditi nešto što je tako statičko. Da se postigne ta tenzija u pokretima i gracioznost. Veoma je teško, moralo je da bude jednostavno. Da bude snažno. Dinamično. Da ima sve te elemente", objašnjavao je Sigel svoju odluku.

