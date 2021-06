Kako je Kobi Brajant izazvao Nikolu Jokića da postane MVP

Čak i nakon odlaska u penziiju, legendarni Kobi Brajant nije izašao iz svijeta košarke i mnogim igračima je bio neka vrsta mentora.

Još 2019. je stvorio tradiciju pod nazivom "Mamba Mentality Challenge (Mamba mentalni izazov)", u cilju da pojedinim NBA zvijezdama da određene izazove.

A jedan od njegovih tadašnjih izazova bio je usmjeren ka Nikoli Jokiću kog je Brajant tada izazvao da jednog dana postane MVP NBA lige.

Kobe gives out the 2019 Mamba Mentality Challenge pic.twitter.com/SiigC2EKZe