Kako je NBA legenda vidjela Jokića i Divca

Nekadašnji NBA košarkaš Ajzea Tomas otkrio je svoje prve utiske koje je imao kada je gledao Nikolu Jokića i Vlada Divca.

Sjajni bek, koji je čitavu profesionalnu karijeru proveo u Detroit Pistonsima, 12 puta je bio učesnik NBA All-Stara.

Proglašen je jednog od 50 najboljih igrača u istoriji NBA i član je Kuće slavnih.

Tomas smatra da je Jokić redefinisao ulogu centra svojim briljantnim asistencijama, uz naglasak na Nikolin izvanredan talenat za dodavanje bez gledanja.

"Moj prvi utisak o Jokiću je da je toliko neuobičajen. Znate na šta mislim? On nije brz. Ne skače visoko, ali je tu i odradi posao. Sjećam se kada sam pričao sa Skotom Hejstingsom (bivši centar Niksa, Hoksa, Hita, Pistonsa i Nagetsa, prim. aut) o njemu. Hejstings mi je govorio da moram da gledam tog klinca Jokića jer će promijeniti način kako ljudi gledaju na centre. I što sam ga više gledao on je bio nadareniji dodavač. Nevjerovatno nadaren dodavač. Tajming, na vrijeme pronađe igrača, bez gledanja. Tada znate da je on prava stvar", rekao je Tomas.

I Divac je bio izvrstan visoki dodavač i igrač koji je riješavao utakmice.

"Moj prvi utisak o Vladu sam stekao kada sam ga gledao kako igra zajedno sa Tonijem Kukočem. Morali ste da ih gledate na TV. Bili su mladi, bili su dobri. Oni su zaista mijenjali igru, preokrenuli su je. Toni je bio potcijenjen, nije dobio dovoljno zasluga, ali Vlade je bio sjajan dodavač i ispostavilo se i pobjednik", dodao je dvostruki NBA šampion.

