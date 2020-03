Kako se Bobi Marjanović zabavlja s rolnom toalet papira

U doba virusa korona, poruka je jasna: ostanite kod kuće.

To je i ideja vodilja izazova koji su pokrenuli sportisti širom svijeta, a red je došao i na Bobana Marjanovića da se iskaže u žongliranju rolne toalet papira.

Gorostasni Bobi je pokazao fino umjeće baratanja valjkastom rolnom, poput najveštijeg fudbalera je ispimplovao nekoliko puta, a onda je "lopta" završila negdje pored bazena, prenoi "Telegraf.rs".

Budite kao Bobi, ostanite kod kuće i žonglirajte ili radite bilo šta na sigurnom.

We believe @BobanMarjanovic won the #StayAtHomeChallenge pic.twitter.com/rEcUuaP3xm